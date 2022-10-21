Особенно бдительны во время тревоги должны быть педагоги. Они ведь ответственны за безопасность детей в учебных заведениях. Как правильно должен вести себя учитель, когда раздается сирена, читайте в материале 24 канала.
Важно Самый тяжелый отопительный сезон: в каких областях Украины школы готовы к зиме на 100%
Если педагог – в учебном заведении
ГСЧС еще раньше разработала алгоритм действий учителя в случае воздушной тревоги на занятиях в школе или садике. Да, педагоги должны действовать следующим образом:
- мгновенно известить учащихся об угрозе и прекращении занятия;
- вместе с ответственным эвакуировать учащихся из класса в укрытие;
- выстроить классы в две колонны; по возможности учащиеся самоорганизуются и уходят в убежище;
- если пространство ограничено, учащиеся уходят в укрытие группами;
- ответственные за эвакуацию должны находиться в определенных местах. Учащимся первых и вторых классов при эвакуации следует предоставить помощников;
- медработник также должен находиться в указанном ему месте;
- при эвакуации детей ответственные стоят у выхода из убежища и контролируют перемещение детей;
- во время тревоги учитель контролирует движение детей в убежище из школьного двора;
- в укрытии ответственные следят за тем, чтобы дети быстро и осторожно заняли свои места. После этого проверяют, все ли ученики скрылись от тревоги в укрытии;
- в укрытии учитель должен успокоить и отвлечь детей от воздушной тревоги;
- отдавать ребенка родителям в отбой учитель права не имеет.
Читайте Сколько должен продолжаться онлайн-урок в школе в условиях военного времени
Что делать учителю, если тревога раздается утром
- Если учитель может за 5 – 7 минут добраться до школы с укрытием, он так и должен сделать. Однако следует учитывать расположение учебного заведения. В некоторых регионах до укрытия нужно добраться за 2-3 минуты.
- Если в школе нет укрытия, педагог должен прятаться в укрытии своего дома или около него.