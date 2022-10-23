Особливо пильними під час тривоги мають бути педагоги. Адже вони відповідальні за безпеку дітей у навчальних закладах. Як правильно має поводитись учитель, коли лунає сирена, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Якщо педагог – у закладі освіти

ДСНС ще раніше розробила алгоритм дій вчителя у разі повітряної тривоги під час занять у школі чи садочку. Так, педагоги мають діяти таким чином:

миттєво сповістити учнів про загрозу та припинення заняття;

разом із відповідальним евакуювати учнів з класу в укриття;

вишикувати класи у дві колони; за можливості учні самоорганізовуються і йдуть у сховище;

якщо простір обмежений, учні йдуть в укриття групами;

відповідальні за евакуацію мають перебувати у заздалегідь визначених місцях. Учням перших та других класів під час евакуації варто надати помічників;

медпрацівник також має перебувати у зазначеному для нього місці;

під час евакуації дітей відповідальні стоять біля виходу зі сховища та контролюють переміщення дітей;

під час тривоги вчитель контролює рух дітей до сховища зі шкільного подвір'я;

в укритті відповідальні стежать за тим, аби діти швидко та обережно зайняли свої місця. Після цього перевіряють, чи всі учні сховалися від тривоги в укритті;

у сховищі вчитель має заспокоїти та відволікти дітей під повітряної тривоги;

віддавати дитину батькам до відбою вчитель права не має.

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Що робити вчителю, якщо тривога лунає зранку

Якщо вчитель може за 5 – 7 хвилин добратися до школи з укриттям, то він так і має зробити. Однак варто враховувати розташування закладу освіти. У деяких регіонах до укриття треба добратися за 2 – 3 хвилини.

Якщо у школі немає укриття, педагог має ховатися у сховищі свого будинку чи неподалік нього.

Зверніть увагу! Вимагати від вчителя під час повітряної тривоги прибути до школи незаконно.