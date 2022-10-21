"Ни в коем случае нельзя": как действовать учителю во время воздушной тревоги

Россия продолжает терроризировать Украину ракетными ударами и атаками дронов-камикадзе. Тревога на этой недели в нашей стране раздается каждый день.

Особенно бдительны во время тревоги должны быть педагоги. Они ведь ответственны за безопасность детей в учебных заведениях. Как правильно должен вести себя учитель, когда раздается сирена, читайте в материале 24 канала.

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Если педагог – в учебном заведении

ГСЧС еще раньше разработала алгоритм действий учителя в случае воздушной тревоги на занятиях в школе или садике. Да, педагоги должны действовать следующим образом:

мгновенно известить учащихся об угрозе и прекращении занятия;

вместе с ответственным эвакуировать учащихся из класса в укрытие;

выстроить классы в две колонны; по возможности учащиеся самоорганизуются и уходят в убежище;

если пространство ограничено, учащиеся уходят в укрытие группами;

ответственные за эвакуацию должны находиться в определенных местах. Учащимся первых и вторых классов при эвакуации следует предоставить помощников;

медработник также должен находиться в указанном ему месте;

при эвакуации детей ответственные стоят у выхода из убежища и контролируют перемещение детей;

во время тревоги учитель контролирует движение детей в убежище из школьного двора;

в укрытии ответственные следят за тем, чтобы дети быстро и осторожно заняли свои места. После этого проверяют, все ли ученики скрылись от тревоги в укрытии;

в укрытии учитель должен успокоить и отвлечь детей от воздушной тревоги;

отдавать ребенка родителям в отбой учитель права не имеет.

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Что делать учителю, если тревога раздается утром

Если учитель может за 5 – 7 минут добраться до школы с укрытием, он так и должен сделать. Однако следует учитывать расположение учебного заведения. В некоторых регионах до укрытия нужно добраться за 2-3 минуты.

Если в школе нет укрытия, педагог должен прятаться в укрытии своего дома или около него.

Требовать от учителя во время воздушной тревоги прибыть в школу незаконно.