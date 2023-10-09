Воздушные тревоги в школе: как подготовить и успокоить ребенка
Источник:Минздрав
В сентябре многие ученики в Украине вернулись за парты. Школы, работающие в автономном режиме, имеют надежные хранилища, а дети и учителя – определенные правила поведения во время воздушной тревоги.
Однако воздушные тревоги при обучении могут стать неожиданностью для части учащихся. Речь идет о первоклассниках и детях, вернувшихся из-за границы.
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Как подготовить ребенка к воздушной тревоге в школе
Поэтому родители должны соблюдать следующие правила:
- расскажите ребенку правила поведения во время тревоги;
- пояснение, что ребенок не может покидать укрытие;
- ученик должен знать, где расположены укрытия на маршруте, который он одолевает в учебное заведение. Также следует рассказать о правиле "двух стен", если укрытия поблизости нет;
- ребенок также должен знать правила поведения с взрывоопасными предметами;
- школа должна иметь контакты родителей, чтобы сконтактировать в случае необходимости, а также список лекарств, которые требуются ученику;
- ребенок должен знать ваши и свои данные;
- вы должны быть участником рассылки или чата школы или класса.
Что положить в тревожный рюкзак
Ребёнок должен иметь в школе и тревожный рюкзак. Вещи, которые он содержит, могут быть жизненно необходимы в укрытии. Что положить туда, мы писали здесь.
Как успокоить ребенка во время воздушной тревоги
Есть упражнения, которые помогут ребенку успокоиться, если он получил стресс из-за воздушной тревоги.
Дыхание животом
Ребенок должен положить руку на живот и сделать несколько осознанных вдохов и выдохов. Вдох был через нос, а выдох – через рот.
- "Бабочка"
Левую руку ребенок должен положить на правое плечо, а правую – на левое. Затем похлопать ладонями по плечам. Упражнение следует выполнять медленно.
Другие упражнения для успокоения во время тревог
- найти несколько предметов одного цвета;
- считать от десяти до одного;
- потереть кончик носа;
- растереть руками тело.
Вы также можете написать эти упражнения своему ребенку на листе и положить в тревожный рюкзак.