Как подготовиться и что делать родителям школьника во время воздушной тревоги

Однако на этой неделе ракетный террор России продолжился. Воздушные тревоги часто прерывали обучение школьников. Как именно подготовиться к возможной опасности и действовать родителям, в частности, если их ребенок в школе, читайте в материале 24 канала.

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Как родителям подготовиться к воздушной тревоге

Присоединиться к каналу коммуникации школы: между администрацией заведения, учителями и родителями. Все для того, чтобы знать важную информацию при воздушной тревоге.

Предоставить руководству школы свои контакты. Или же контакты тех, кто может забирать ребенка из учебного заведения. Также следует сообщить администрации школы детали состояния здоровья ребенка и его особые потребности.

Не забудьте при этом сообщить ребенку его резус-фактор и группу крови, хронические болезни, а также ваши контакты.

В эвакуационный рюкзак ребенка положите записку, в которой указана фамилия, имя, отчество вашего чада. Также должна быть указана дата рождения, адрес проживания, контакты родителей, семейное фото (по возможности и, желательно, с подписями, кто на нем изображен). Следует отметить в этой записке и резус-фактор и группу крови ребенка.

Если во время тревоги ребенок – в учебном заведении

В последнее время произошли случаи во время воздушной тревоги в Украине, когда родители забирали детей из убежища школы. Как отмечают в Офисе образовательного омбудсмена, родители не могут так поступать вплоть до отбоя. Учитель при этом не имеет права выпускать во время тревоги ребенка з убежища школы.

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Ребенок во время тревоги должен находиться в укрытии школы, пока:

не объявят об отбое тревоги;

не объявят о вынужденной эвакуации.

Вынужденную эвакуацию осуществляют если:

укрытие повредили и находиться в нем больше невозможно;

хранилище затопило;

в укрытии произошел пожар;

в хранилище существенно снизился уровень кислорода или есть опасные вещества.

Важно, чтобы ребенок во время тревоги остался в убежище. Родителям не стоит в это время нее забирать из убежища. Родители должны напомнить ребенку, что во время тревоги нужно слушать учителя и нельзя бежать домой.