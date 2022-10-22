Как подготовиться и что делать родителям школьника во время воздушной тревоги
Из-за массированных ракетных обстрелов России многие украинские школьники снова перешли на дистанционное обучение. Как будут учиться дети и дальше, решают местные власти. Все зависит от ситуации безопасности.
Однако на этой неделе ракетный террор России продолжился. Воздушные тревоги часто прерывали обучение школьников. Как именно подготовиться к возможной опасности и действовать родителям, в частности, если их ребенок в школе, читайте в материале 24 канала.
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Как родителям подготовиться к воздушной тревоге
- Присоединиться к каналу коммуникации школы: между администрацией заведения, учителями и родителями. Все для того, чтобы знать важную информацию при воздушной тревоге.
- Предоставить руководству школы свои контакты. Или же контакты тех, кто может забирать ребенка из учебного заведения. Также следует сообщить администрации школы детали состояния здоровья ребенка и его особые потребности.
- Не забудьте при этом сообщить ребенку его резус-фактор и группу крови, хронические болезни, а также ваши контакты.
- В эвакуационный рюкзак ребенка положите записку, в которой указана фамилия, имя, отчество вашего чада. Также должна быть указана дата рождения, адрес проживания, контакты родителей, семейное фото (по возможности и, желательно, с подписями, кто на нем изображен). Следует отметить в этой записке и резус-фактор и группу крови ребенка.
Если во время тревоги ребенок – в учебном заведении
В последнее время произошли случаи во время воздушной тревоги в Украине, когда родители забирали детей из убежища школы. Как отмечают в Офисе образовательного омбудсмена, родители не могут так поступать вплоть до отбоя. Учитель при этом не имеет права выпускать во время тревоги ребенка з убежища школы.
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Ребенок во время тревоги должен находиться в укрытии школы, пока:
- не объявят об отбое тревоги;
- не объявят о вынужденной эвакуации.
Вынужденную эвакуацию осуществляют если:
- укрытие повредили и находиться в нем больше невозможно;
- хранилище затопило;
- в укрытии произошел пожар;
- в хранилище существенно снизился уровень кислорода или есть опасные вещества.
Важно, чтобы ребенок во время тревоги остался в убежище. Родителям не стоит в это время нее забирать из убежища. Родители должны напомнить ребенку, что во время тревоги нужно слушать учителя и нельзя бежать домой.