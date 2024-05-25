Сохраняйте ответ сразу: как вести себя на тестировании в случае воздушной тревоги
Источник:Министерство образования и науки Украины
Продолжается основная сессия национального мультитеста в 2024 году. Большинство участников будет проходить проверку знаний в июне.
В Минобразования Украины рассказали, как быть участникам тестирования, если будет звучать воздушная тревога во время экзамена. При этом посоветовали слушать внимательно инструкторов.
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Как вести себя участнику НМТ, если раздается воздушная тревога
Если во время тестирования в Украине начнется воздушная тревога, инструктор остановит работу над тестом, а все участники и персонал пункта тестирования перейдут в укрытие.
В таком случае участник должен сохранять ответ после каждого задания, а время, оставшееся до завершения НМТ, – остановят.
После окончания тревоги нужно вернуться в аудитории и продолжить выполнение заданий тестирования. Если будет достаточно времени, то есть тревога продлится менее 2 часов 30 минут (суммарно для обоих этапов тестирования), участники смогут вернуться и продолжить выполнение заданий НМТ,
– говорят в МОН.
Что делать, если тревога продлится долго
Если тревога продлится дольше, ответственный за ТЭЦ вместе с региональным центром оценивания качества образования решит, целесообразно ли продолжать тестирование с учетом остаточного времени.
В случае, если НМТ будет остановлено, участники смогут его сдать во время дополнительных сессий,
– отметили в министерстве.
Для этого нужно подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования. Заявление можно подать через ответственного за тестовый пункт сразу на месте или самостоятельно в течение трех рабочих дней (включая тот день, когда вы сдавали НМТ).
- Ранее мы подробно рассказали, как будет происходить НМТ в 2024 году. Поэтому о том, по каким предметам, где и когда состоится тестирование, сколько человек будет участвовать в НМТ и о чем помнить, а также – какие минимальные баллы на НМТ надо набрать в 2024 году для поступления, читайте по ссылке.