Возможности для учителей, учеников, студентов: Украина усиливает образовательное сотрудничество с Болгарией
Украина и Болгария будут теснее сотрудничать в сфере образования и науки. Выгоду от такого сотрудничества смогут получить учителя, ученики, студенты.
Это предусматривает новый Протокол о сотрудничестве и обменах между МОН Украины и Министерством образования и науки Республики Болгария. Его подписали министры образования и науки обеих стран – Оксен Лисовой и Галин Цоков, отмечает 24 Канал со ссылкой на МОН.
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Что предусматривает образовательное сотрудничество между Украиной и Болгарией
Документ предусматривает сотрудничество на следующие 4 года. Он предусматривает такие возможности:
- академическая мобильность студентов, ученых;
- повышение квалификации и обмены учителей в Украине и Болгарии;
- поддержка учеников, принадлежащих к национальным меньшинствам и обеспечение их права изучать родной язык на всех образовательных уровнях в коммунальных учреждениях общего среднего образования Украины и Болгарии;
- прямое сотрудничество между учреждениями высшего образования обеих стран в рамках программ "Эразмус+", "Горизонт Европа", а также других программ ЕС.
Отдельно министр образования и науки Украины отметил важность поддержки изучения украинского и болгарского языков, а также углубление сотрудничества между учебными заведениями двух стран, развивать подготовку учителей.
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