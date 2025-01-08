Это предусматривает новый Протокол о сотрудничестве и обменах между МОН Украины и Министерством образования и науки Республики Болгария. Его подписали министры образования и науки обеих стран – Оксен Лисовой и Галин Цоков, отмечает 24 Канал со ссылкой на МОН.

Смотрите также Качественный образовательный процесс при любых условиях: где найти лучшую школу для ребенка

Что предусматривает образовательное сотрудничество между Украиной и Болгарией

Документ предусматривает сотрудничество на следующие 4 года. Он предусматривает такие возможности:

академическая мобильность студентов, ученых;

повышение квалификации и обмены учителей в Украине и Болгарии;

поддержка учеников, принадлежащих к национальным меньшинствам и обеспечение их права изучать родной язык на всех образовательных уровнях в коммунальных учреждениях общего среднего образования Украины и Болгарии;

прямое сотрудничество между учреждениями высшего образования обеих стран в рамках программ "Эразмус+", "Горизонт Европа", а также других программ ЕС.

Отдельно министр образования и науки Украины отметил важность поддержки изучения украинского и болгарского языков, а также углубление сотрудничества между учебными заведениями двух стран, развивать подготовку учителей.

Як поєднати спорт, життя в іншій країні та якісну українську освіту? Приєднуйтеся до вебінару дистанційної школи "Оптіма" 8 січня о 19:00, де експерти розкажуть про навчання для юних спортсменів, благодійні програми та доступні освітні можливості за кордоном. Потурбуйтеся про майбутнє вашої дитини вже зараз, зареєструвавшись на подію!

Читайте больше важных образовательных новостей