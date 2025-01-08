Це передбачає новий Протокол про співробітництво та обміни між МОН України та Міністерством освіти і науки Республіки Болгарія. Його підписали міністри освіти і науки обох країн – Оксен Лісовий та Галін Цоков, зазначає 24 Канал з посиланням на МОН.

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Що передбачає освітня співпраця між Україною та Болгарією

Документ передбачає співпрацю на наступні 4 роки. Він передбачає такі можливості:

академічна мобільність студентів, науковців;

підвищення кваліфікації та обміни вчителів в Україні та Болгарії;

підтримка учнів, що належать до національних меншин та забезпечення їхнього права вивчати рідну мову на всіх освітніх рівнях у комунальних закладах загальної середньої освіти України та Болгарії;

пряма співпраця між закладами вищої освіти обох країн у межах програм "Еразмус+", «Горизонт Європа», а також інших програм ЄС.

Окремо міністр освіти і науки України наголосив на важливості підтримки вивчення української й болгарської мов, а також поглиблення співпраці між закладами освіти двох країн, розвивати підготовку вчителів.

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