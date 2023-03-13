Возможности для украинцев: ЕС увеличил финансирование программы Erasmus+

Европейская комиссия просмотрела программы Erasmus+ на 2023 год. Общий бюджет увеличили до 4,43 миллиарда евро, что является самым высоким годовым финансовым пакетом. Это будет способствовать образовательной деятельности людей, вынужденных уехать из Украины.

Программа предусматривает выделение 100 миллионов евро из бюджета Erasmus+ на 2027 год для поддержки проектов украинцев, вынужденных покинуть страну из-за войны, а также поддерживать студентов и преподавателей.

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"После войны в Украине команда очень быстро адаптировала программу Erasmus+, чтобы интегрировать новые действия для поддержки убегающих от войны", - заявил представитель программы. Там продолжат выражать свою солидарность по отношению к ученикам, студентам, учителям и преподавателям, пострадавшим от войны в Украине.

И мы поощряем организации, работающие в сфере образования и молодежи, воспользоваться возможностями Erasmus+, подав свои проектные предложения до 22 марта 2023 года,

– сообщила Еврокомиссар Мария Габриэль.

Новые меры программы обеспечат:

максимальную гибкость в реализации проектов по украинским студентам и сотрудникам вузов,

индивидуальный контакт с участниками, которые сейчас находятся в Украине или планируют вернуться в ближайшие недели,

индивидуальная поддержка украинских студентов за границей.

Кратко обзор всех возможностей открытых для Украины на 2023 год со ссылками на соответствующие разделы конкурсов на сайте НЭО в Украине. читайте на украинском языке

Обращаем внимание, что Европейский Союз в рамках программы Erasmus+ с начала войны открыл дополнительные ресурсы для школьного образования и образования взрослых, а также доступ к профессиональным порталам: School Education Portal – да EPALE.

Что такое Erasmus+