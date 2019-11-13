Впервые 9-летний мальчик получит диплом о высшем образовании

Мальчику из Нидерландов Лорану Симонсу всего девять, и через несколько месяцев он уже закончит Технический университет Эйндховена и получит диплом о высшем образовании. Сейчас он учится на факультете электротехники.

В университет мальчик поступил только год назад, так как за полтора года смог освоить шестилетнюю программу средних и старших классов.

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IQ мальчика равен 145, он обладает фотографической памятью. Его любимый предмет – математика, потому что она включает в себя статистику, геометрию и алгебру.

9-летний Лоран признался, что в будущем хочет стать кардиохирургом и мечтает найти средства для продолжения жизни людей.

Мама мальчика родом из Нидерландов, отец – бельгиец. По словам родителей, они довольно рано поняли, что их сын вундеркинд, потому что он не особо интересовался игрушками, в отличие от своих сверстников.



Вундеркинд Лоран Симон с родителями

Интересно, что сейчас самым молодым обладателем диплома о высшем образовании считают американца Майкла Карни, который стал выпускником университета Алабамы в 10 лет.