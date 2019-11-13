Вперше 9-річний хлопчик отримає диплом про вищу освіту

Хлопчику з Нідерландів Лоранові Сімонсу всього дев'ять і через кілька місяців він уже закінчить Технічний університет Ейндховена та отримає диплом про вищу освіту. Наразі він вчиться на факультеті електротехніки.

До університету хлопчик вступив лише рік тому, адже за півтора роки зміг освоїти шестирічну програму середніх та старших класів.

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IQ хлопчика дорівнює 145, він володіє фотографічною пам'яттю. Його улюблений предмет – математика, тому що вона включає в себе статистику, геометрію і алгебру.

9-річний Лоран зізнався, що у майбутньому хоче стати кардіохірургом і мріє знайти засоби для продовження життя людей.

Мама хлопчика родом з Нідерландів, батько – бельгієць. За словами батьків, вони досить рано зрозуміли, що їхній син вундеркінд, бо він не особливо цікавився іграшками, на відміну від своїх однолітків.



Вундеркінд Лоран Сімон з батьками

Цікаво, що наразі наймолодшим володарем диплома про вищу освіту вважають американця Майкла Карні, який став випускником університету Алабами в 10 років.