Переводим часы, а заодно и речь: как говорить о времени на украинском языке

Перевод часов – хороший повод поговорить не только о времени, но и о словах, которыми мы его обозначаем. А среди них бывает немало русицизмов.

Переводим часы, а заодно стоит проверить и свою речь. Ведь мы можем правильно настроить время на телефоне, но все равно называть его "время", искать на циферблате "стрелки" и спрашивать "сколько времени?". Знакомо? 24 Канал собрал слова и выражения, которые помогут говорить о времени на естественном украинском языке.

Как говорить о времени на украинском языке?

В Украине дважды в год традиционно переходят на летнее и зимнее время. Весной, в последнее воскресенье марта, часы переводят на час вперед, а осенью, в последнее воскресенье октября, – на час назад. Эту практику ввели, чтобы лучше использовать дневной свет и потенциально экономить электроэнергию, хотя ее эффективность до сих пор вызывает дискуссии. В этом году на зимнее время переходим в ночь с 24 на 25 октября: в четыре часа утра часы нужно перевести на три.

А теперь о словах. Когда мы говорим о времени, в повседневной речи часто проскакивают русизмы. Пора от них избавляться!

не "врємя" – а час ;

; не "час" – а година ;

; не "мінута" – а хвилина ;

; не "сєкунда" – а секунда ;

; не "стрєлкі" – а стрілки ;

; не "перевести часи" – перевести годинник.

А что с "часами"? В украинском языке это слово тоже существует, в частности в значении наручных часов. Однако, когда речь идет о приборе, который показывает время, универсальный вариант – "годинник". А еще есть колоритное слово "дзигар" – так часы называют в некоторых регионах Украины.

Слова "будильник" и "циферблат" также есть в украинском языке. Поэтому не нужно искать им замену – достаточно правильно их произносить и употреблять.

А как правильно спросить о времени?

Мы ошибаемся не только в названиях часов и их деталей, но и тогда,когда спрашиваем о времени. В быту можно услышать "Какой час?" или "Сколько часов?". Однако, если мы хотим узнать, который сейчас час, лучше всего спросить: "Котра година?" или вежливо: "Скажіть, будь ласка, котра година?".

А вот "Скільки годин?" мы спрашиваем тогда, когда речь идет о продолжительности: "Скільки годин триватиме дорога?" або "Скільки годин ти працював?".

Почему не "Який час?" Представьте, что вас спрашивают о времени, а вы отвечаете: "утренний", "вечерний" или "тихий". Звучит забавно, правда? Именно поэтому, когда нужно узнать точное время, лучше выбирать вопрос "Котра година?".

Итак, запомним:

"Котрая година? " – узнаем точное время.

" – узнаем точное время. "В котором часу?" – уточняем, когда что-то произойдет: "В котором часу начинается урок?".

– уточняем, когда что-то произойдет: "В котором часу начинается урок?". Сколько часов? – спрашиваем о продолжительности: "Сколько часов длится фильм?".

Итак, когда будем переводить часы, вспомним и о словах. Время называем временем, спрашиваем "Котра година?", а стрелки переводим на час вперед или назад. Так и речь станет точнее.