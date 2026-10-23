Переводимо годинник, а заодно й мовлення: як говорити про час українською

Переводимо годинник, а заодно варто перевірити й власне мовлення. Адже ми можемо правильно виставити час на телефоні, але все одно називати його "врємям", шукати на циферблаті "стрєлкі" й запитувати "скільки врємя?". Знайомо? 24 Канал зібрав слова та вислови, які допоможуть говорити про час природною українською.

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Як говорити про час українською?

В Україні двічі на рік традиційно переходять на літній і зимовий час. Навесні, в останню неділю березня, годинник переводять на годину вперед, а восени, в останню неділю жовтня, – на годину назад. Цю практику запровадили, щоб краще використовувати денне світло й потенційно заощаджувати електроенергію, хоча її ефективність досі викликає дискусії. Цього року на зимовий час переходимо в ніч із 24 на 25 жовтня: о четвертій ранку годинник потрібно перевести на третю.

А тепер до слів. Коли говоримо про час, у повсякденному мовленні часто проскакують росіянізми. Час їх позбуватися!

не "врємя" – а час ;

; не "час" – а година ;

; не "мінута" – а хвилина ;

; не "сєкунда" – а секунда ;

; не "стрєлкі" – а стрілки ;

; не "перевести часи" – перевести годинник.

А що з "часами"? Українською це слово теж існує, зокрема в значенні наручного годинника. Проте, коли йдеться про прилад, який показує час, універсальний варіант – годинник. А ще є колоритне слово дзиґар – так годинник називають у деяких регіонах України.

Слова "будильник" і "циферблат" також є в українській мові. Тож не потрібно шукати їм заміни – достатньо правильно їх вимовляти й уживати.

А як правильно запитати про час?

Помиляємося не лише в назвах годинника та його деталей, а й тоді, коли запитуємо про час. У побуті можна почути "Яка година?" або "Скільки годин?". Однак, якщо хочемо дізнатися, котра зараз година, найкраще запитати: "Котра година?" або ввічливо: "Скажіть, будь ласка, котра година?".

А от "Скільки годин?" запитуємо тоді, коли йдеться про тривалість: "Скільки годин триватиме дорога?" або "Скільки годин ти працював?".

Чому не "Яка година?" Уявіть, що вас запитують про годину, а ви відповідаєте: "Ранкова", "вечірня" чи "тиха". Звучить кумедно, правда? Саме тому, коли потрібно дізнатися точний час, краще обирати запитання "Котра година?".

Отже, запам'ятаймо:

Котра година? – дізнаємося точний час.

– дізнаємося точний час. О котрій годині? – уточнюємо, коли щось відбудеться: "О котрій годині починається урок?".

– уточнюємо, коли щось відбудеться: "О котрій годині починається урок?". Скільки годин? – запитуємо про тривалість: "Скільки годин триває фільм?".

Отже, коли переводитимемо годинник, згадаймо й про слова. Час називаємо часом, запитуємо "Котра година?", а стрілки переводимо на годину вперед або назад. Так і мовлення ставатиме точнішим.