"Который час: девять или десять?": как правильно рассказать о времени на украинском
Украинцы часто допускают ошибки, когда говорят о времени. Одной из самых распространенных является вопрос: "Яка година?".
Но на такой вопрос вы можете получить ответ "Зеленая", а не "Десятая". Поэтому Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" поможет исправить языковые ошибки и не употреблять суржик.
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Как говорить о времени на украинском правильно
У восемьдесят седьмой подборке расскажем, какие суржиковые слова вы можете употреблять для обозначения времени. Также уточним, как не стоит говорить, когда спрашиваете о времени, и как правильно говорить о времени в целом.
В частности, советуем не употреблять такие суржиковые слова и предлагаем их заменить правильными аналогами:
- время – час;
- час – година;
- часи – годинник;
- яка година – котра година;
"Година – не зелена і не синя, а четверта", к примеру.
- скільки годин – котра година;
- десять часов – десята година;
- десять годин – десята година;
- дві години – друга година;
Поэтому, если вы хотите спросить: "Скільки годин?" – спросите: "Котра година". И в ответ должно прозвучать не "Десять чи дев'ять", а "Десята чи дев'ята".
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Обратите внимание! Часы в украинском языке – женского рода и является порядковым числительным, который отвечает на вопрос "Котра?". То есть о 02:00 говорим не "дві години", а "друга година". А минуты и секунды – уже количественным, отвечающим на вопрос "Скільки?". Двадцать минут, пять секунд, напоминают языковеды.
Как рассказать о точном времени
- без двадцяти десята – за двадцять десята;
Интересно! Без – один из тех предлогов, которые мы не употребляем, когда говорим о времени на украинском.
- 11:25 – одинадцята година двадцять п'ять хвилин;
Кстати, существительные "година" и "хвилина" часто упускают: десята (година) п'ятнадцать (хвилин).
- 16.30 – пів (опів) на п’яту (сімнадцяту);
12:20
- дванадцята година двадцять хвилин;
- двадцять хвилин по дванадцятій;
- двадцять хвилин на першу;
20:45
- двадцята година сорок п'ять хвилин;
- п'ятнадцять хвилин до дев'ятої (двадцять першої);
- чверть до дев'ятої (двадцять першої);
- за п'ятнадцять хвилин дев’ята (двадцять перша) за чверть дев'ята.
Как говорить о времени на украинском / Depositphotos
Как рассказать о неточном времени
Если речь идет не о точном времени, то употребляют предлог на: приду на "п'яту годину " (точное время: приду "о п’ятій годині").
Дробные числительные время передают соответствующей дробью с предлогом "по" или "на" до половины часа (менее 30 минут): двадцять [хвилин] по другій [годині], чверть по другій; чверть на третю, двадцять на третю;
- с предлогом до или на, без предлога, когда будет половина часа (около 30 минут): пів до сьомої, пів сьомої, пів на сьому;
- с предлогом до или за, когда перешло уже за половину часа (более 30 минут): за чверть сьома, чверть до сьомої; за десять сьома, десять до другої.
Интересно! Если рассказываете о начале какого-то события, говорите так: стартует о 16:00. При этом 11:00 потребует возле себя предлога "об".