Всеукраинскую школу онлайн планируют продолжить даже после пандемии коронавируса

Заместитель председателя Офиса Президента Украины Юрий Костюк заявил, что проект Всеукраинская школа онлайн обязательно нужно продолжать. Мол, необходимо сделать полноценный учебный год с 1 до 11 класса.

Уже с 2014 года предлагался проект дистанционного обучения, но он не был реализован, подчеркнул Костюк в интервью Интерфаксу.

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Конечно же, у нас будет больше времени на подготовку (после пандемии – 24 канал), чтобы сделать это не в авральном режиме. Мы сможем действовать более обдуманно, с хорошей подготовкой,

– заявил Костюк.

Он также пожаловался на критику проекта. По словам заместителя председателя ОПУ, если его все равно критикуют как Вятрович, так и Шарий, означает "власть все делает правильно".

Юрий Костюк также отметил, что создание отдельного канала под школу онлайн будет проблемным. Поэтому здесь говорится о ютуб-канале Министерства образования Украины.

"Он у нас сейчас один из самых популярных среди государственных учреждений. Там сейчас более 200 тысяч подписчиков. В обычном режиме это могут быть и другие цифровые носители", – отметил заместитель Офиса Президента.

По его словам, такой проект не сможет полноценно заменить школу, которые все будут посещать, а его цель будет в совершенно другом. Прежде всего это доступ к дополнительному учебному контенту.

Например, кому-то не повезло с учителем истории. Ну, так случилось. Нет крутого преподавателя в определенной школе. Тогда ты можешь посмотреть курс истории онлайн. Или ты пропустил тему или что-то недопонял. Тогда ты можешь открыть видео и наверстать,

– рассказал Юрий Костюк.

Что известно о Всеукраинской школе онлайн?Это проект, который заменил привычное обучение в школах во время пандемии коронавируса. Когда возникли проблемы, власти отправили школьников на карантин, а взамен для них создали альтернативу обучение на дому.