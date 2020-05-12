Всеукраїнську школу онлайн планують продовжити навіть після пандемії коронавірусу

Заступник голови Офісу Президента України Юрій Костюк заявив, що проєкт Всеукраїнська школа онлайн обов'язково потрібно продовжувати. Мовляв, необхідно зробити повноцінний навчальний рік з 1 до 11 класу.

Вже з 2014 року пропонувався проєкт дистанційного навчання, але він не був реалізований, підкреслив Костюк в інтерв'ю Інтерфаксу.

Цікаво Це додаткова перевага, – заступник Єрмака про вивчення російської у школах

Звичайно ж, у нас буде більше часу на підготовку (після пандемії – 24 канал), щоб зробити це не в авральному режимі. Ми зможемо діяти більш обдумано, з хорошою підготовкою,

– заявив Костюк.

Він також поскаржився на критику проєкту. За словами заступника голови ОПУ, якщо його однаково критикують як В'ятрович, так і Шарій, отже "влада все робить правильно".

Юрій Костюк також зазначив, що створення окремого каналу під школу онлайн буде проблемним. Тож тут мовиться ютуб-канал Міністерства освіти України.

"Він у нас зараз один з найпопулярніших серед державних установ. Там зараз є понад 200 тисяч підписників. У звичайному режимі це можуть бути й інші цифрові носії", – зауважив заступник Офісу Президента.

За його словами, такий проєкт не зможе повноцінно замінити школу, які усі будуть відвідувати, а його мета буде у зовсім іншому. Передовсім це доступ до додаткового навчального контенту.

Наприклад, комусь не пощастило з учителем історії. Ну, так сталося. Немає крутого викладача в певній школі. Тоді ти можеш подивитися курс історії онлайн. Або ти пропустив тему або щось цілком зрозумів. Тоді ти можеш відкрити відео і надолужити,

– розповів Юрій Костюк.

Що відомо про Всеукраїнську школу онлайн?Це проєкт, який замінив звичне навчання у школах під час пандемії коронавірусу. Коли виникли проблеми, влада відправила школярів на карантин, а натомість для них створили альтернативу навчання вдома.