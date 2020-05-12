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Всеукраїнську школу онлайн планують продовжити навіть після пандемії коронавірусу

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В ОПУ хочуть створити повноцінний навчальний рік в школі онлайн
В ОПУ хочуть створити повноцінний навчальний рік в школі онлайн / osvitoria.media

Заступник голови Офісу Президента України Юрій Костюк заявив, що проєкт Всеукраїнська школа онлайн обов'язково потрібно продовжувати. Мовляв, необхідно зробити повноцінний навчальний рік з 1 до 11 класу.

Вже з 2014 року пропонувався проєкт дистанційного навчання, але він не був реалізований, підкреслив Костюк в інтерв'ю Інтерфаксу.

Цікаво Це додаткова перевага, – заступник Єрмака про вивчення російської у школах

Звичайно ж, у нас буде більше часу на підготовку (після пандемії – 24 канал), щоб зробити це не в авральному режимі. Ми зможемо діяти більш обдумано, з хорошою підготовкою,
– заявив Костюк.

Він також поскаржився на критику проєкту. За словами заступника голови ОПУ, якщо його однаково критикують як В'ятрович, так і Шарій, отже "влада все робить правильно".

Юрій Костюк також зазначив, що створення окремого каналу під школу онлайн буде проблемним. Тож тут мовиться ютуб-канал Міністерства освіти України.

"Він у нас зараз один з найпопулярніших серед державних установ. Там зараз є понад 200 тисяч підписників. У звичайному режимі це можуть бути й інші цифрові носії", – зауважив заступник Офісу Президента.

За його словами, такий проєкт не зможе повноцінно замінити школу, які усі будуть відвідувати, а його мета буде у зовсім іншому. Передовсім це доступ до додаткового навчального контенту.

Наприклад, комусь не пощастило з учителем історії. Ну, так сталося. Немає крутого викладача в певній школі. Тоді ти можеш подивитися курс історії онлайн. Або ти пропустив тему або щось цілком зрозумів. Тоді ти можеш відкрити відео і надолужити,
– розповів Юрій Костюк.

Що відомо про Всеукраїнську школу онлайн?Це проєкт, який замінив звичне навчання у школах під час пандемії коронавірусу. Коли виникли проблеми, влада відправила школярів на карантин, а натомість для них створили альтернативу навчання вдома.

Автор: Василь Денисюк
Теги: Карантин в Україні 2020 Міністерство освіти України Офіс Президента Новини освіти Українська школа онлайн Освіта Освіта в Україні
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