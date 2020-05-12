Це додаткова перевага, – заступник Єрмака про вивчення російської у школах

Дітям вже від першого класу у школах слід вивчати кілька мов. Водночас, знання російської – може стати додатковою перевагою.

Такої думки дотримується заступник глави Офісу Президента Юрій Костюк. Про це він розповів в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

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Звісно, насамперед – українська й англійська (треба вивчати у школах – 24 канал). І може бути третя на вибір, наприклад німецька, іспанська, французька, італійська або китайська. Я також вважаю, що для нас, українців, знання російської мови може бути додатковою конкурентною перевагою,

– наголосив він.

На думку заступника Єрмака, Україна не повинна комусь"віддавати або дарувати таку свою перевагу.

"Наша зброя – доносити проукраїнську позицію і наратив туди, де частина людей розмовляє російською мовою або розуміє її", – додав Костюк.

На його думку, це стосується країн Балтії, Казахстану, Білорусі, Німеччини й Ізраїлю, де проживає велика російськомовна діаспора.

Костюк також вважає, що самоідентифікація українців не залежить від мови, якою вони розмовляють. На його думку, перший приклад цінності, яка об’єднує українців, – "готовність захищати свою землю".

"Всі говорять про важливість самоідентифікації. А це відповідь на питання: "Я – українець тому, що ...". Якщо тільки тому, що "розмовляю українською мовою", то відразу виникає питання, а як бути з тими, хто говорить в побуті іншою мовою? З початком війни деякі речі, про які могли раніше сперечатися, пішли далеко на задвірки. Україна дійсно об'єдналася. З'явилася одна загальна мета незалежно від мови, якою ми розмовляємо, або церкви, в яку ми ходимо", – додав він.



Дослідження: якою мовою українці розмовляють вдома / Інфографіка 24 каналу