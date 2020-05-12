Это дополнительное преимущество, – заместитель Ермака об изучении русского языка в школах

Детям уже с первого класса в школах следует изучать несколько языков. В то же время, знание русского – может стать дополнительным преимуществом.

Такого мнения придерживается заместитель главы Офиса Президента Юрий Костюк. Об этом он рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

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Конечно, прежде всего – украинский и английский (необходимо изучать в школах – 24 канал). И может быть третий на выбор, например немецкий, испанский, французский, итальянский или китайский. Я также считаю, что для нас, украинцев, знание русского языка может быть дополнительным конкурентным преимуществом,

– подчеркнул он.

По мнению заместителя Ермака, Украина не должна кому-то "отдавать или дарить такое ​​свое преимущество.

"Наше оружие – доносить проукраинскую позицию и нарратив туда, где часть людей говорит на русском языке или понимает его", – добавил Костюк.

По его мнению, это касается стран Балтии, Казахстана, Беларуси, Германии и Израиля, где проживает большая русскоязычная диаспора.

Костюк также считает, что самоидентификация украинцев не зависит от языка, на котором они разговаривают. По его мнению, первый пример ценности, которая объединяет украинцев – "готовность защищать свою землю".

"Все говорят о важности самоидентификации. А это ответ на вопрос: "Я – украинец потому, что...". Если только потому, что "разговариваю на украинском языке", то сразу возникает вопрос, а как быть с теми, кто говорит в быту на другом языке? С началом войны некоторые вещи, о которых могли раньше спорить, ушли далеко на задворки. Украина действительно объединилась. Появилась одна общая цель независимо от языка, на котором мы разговариваем, или церкви, в которую мы ходим", – добавил он.



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