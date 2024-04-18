Вскоре стартует регистрация на вступительные экзамены в магистратуру

7 мая стартует регистрация поступающих в магистратуру для сдачи единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания. Она продлится до 29 мая.

Соответствующие даты есть в календарном плане проведения вступительных экзаменов в магистратуру. Абитуриенты будут иметь два временных промежутка для регистрации на участие в ЕВЭ и ЕФВВ.

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Когда регистрация для поступления в магистратуру

Основной период регистрации участников основной сессии экзаменов продлится в течение 7 – 29 мая.

Те участники, которые не смогли зарегистрироваться в основной период в мае, смогут пройти регистрацию для участия в дополнительной сессии во время дополнительного периода, то есть с 17 по 21 июня.

Регистрацию будут осуществлять приемные комиссии вузов при условии личного присутствия абитуриента или дистанционно.

К слову, 2024 года поступающим в магистратуру, которые планируют для участия в ЕВИ и ЕФВВ регистрироваться дистанционно, надо заранее получить квалифицированную электронную подпись.

Консультацию по регистрации абитуриенты смогут получить по электронной почте или телефону, которые высшие учебные заведения должны разместить на страницах приемных комиссий на своих официальных сайтах.

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Когда вступительная кампания в магистратуру 2024

Вступительные испытания в магистратуру будут проходить в течение двух сессий:

основная сессия: 24 июня – 15 июля;

дополнительная сессия: 31 июля – 14 августа.

До 17 июня участники, зарегистрированные на основную сессию вступительных испытаний, получат на своих информационных страницах приглашения-пропуска, где будет указана дата, время и место проведения тестирования, а до 26 июля – участники дополнительной сессии.

Информацию о результатах основной сессии по шкале 100 – 200 баллов разместят на информационных страницах участников до 20 июля, дополнительной – до 20 августа.



Даты поступления в магистратуру 2024 / УЦОКО