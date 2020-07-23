Вступительная кампания вот-вот начнется, поэтому в Минобразования продолжают рассказывать о ее особенностях в 2020 году. В частности, стало известно, какие абитуриенты имеют право на льготное поступление в вузы.

Об этом информирует пресс-служба Министерства образования и науки Украины. Смотрите также Поступление-2020: ключевые моменты и сроки – разъяснения для абитуриентов У кого есть право на льготное поступление в 2020 году: лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы;

лица с инвалидностью вследствие войны;

лица с инвалидностью, которые не способны посещать учебное заведение;

лица, которые в 2020 году не принимали участия в ВНО из-за наличия заболевания или патологического состояния;

лица, которым отказали в регистрации для участия в ВНО в 2020 году из-за невозможности создать особые условия;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

лица, признанные пострадавшими участниками Революции Достоинства, участники боевых действий;

лица, уволенные с воинской службы начиная с 1 декабря 2019 года;

граждане Украины, которые получили полное общее среднее образование за рубежом между 1 сентября 2019 года и 30 ноября 2020 года;

лица, проживающие на временно оккупированной территории или переселившиеся из нее после 1 января 2020 года;

граждане Украины, местом проживания которых является территория проведения антитеррористической операции, из Донецкой и Луганской областей и на линии соприкосновения. Какие документы нужны для поступления по льготным категориям: Сроки вступительной кампании на бакалавра / Инфографика МОН Сроки вступительной кампании на магистра / Инфографика МОН