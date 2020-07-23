Вступительная кампания-2020: у кого есть право на льготы в первоочередное зачисление
Вступительная кампания вот-вот начнется, поэтому в Минобразования продолжают рассказывать о ее особенностях в 2020 году. В частности, стало известно, какие абитуриенты имеют право на льготное поступление в вузы.
Об этом информирует пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
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У кого есть право на льготное поступление в 2020 году:
- лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы;
- лица с инвалидностью вследствие войны;
- лица с инвалидностью, которые не способны посещать учебное заведение;
- лица, которые в 2020 году не принимали участия в ВНО из-за наличия заболевания или патологического состояния;
- лица, которым отказали в регистрации для участия в ВНО в 2020 году из-за невозможности создать особые условия;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- лица, признанные пострадавшими участниками Революции Достоинства, участники боевых действий;
- лица, уволенные с воинской службы начиная с 1 декабря 2019 года;
- граждане Украины, которые получили полное общее среднее образование за рубежом между 1 сентября 2019 года и 30 ноября 2020 года;
- лица, проживающие на временно оккупированной территории или переселившиеся из нее после 1 января 2020 года;
- граждане Украины, местом проживания которых является территория проведения антитеррористической операции, из Донецкой и Луганской областей и на линии соприкосновения.
Какие документы нужны для поступления по льготным категориям:
Сроки вступительной кампании на бакалавра / Инфографика МОН
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