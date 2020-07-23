Вступна кампанія-2020: хто має право на пільги та першочергове зарахування у ВНЗ
Вступна кампанія от-от розпочнеться, тому в Міносвіти продовжують розповідати про її особливості у 2020 році. Зокрема, стало відомо, які абітурієнти мають право на пільговий вступ у виші.
Про це інформує пресслужба Міністерства освіти і науки України.
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Хто має право на пільговий вступ у 2020 році:
- особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- особи з інвалідністю, які не спроможні відвідувати заклад освіти;
- особи, які в 2020 році не брали участі в ЗНО через наявність захворювання або патологічного стану;
- особи, яким відмовили в реєстрації для участі в ЗНО у 2020 році через неможливість створити особливі умови;
- діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;
- особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасники бойових дій;
- особи, звільнені з військової служби починаючи з 1 грудня 2019 року;
- громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту за кордоном між 1 вересня 2019 року та 30 листопада 2020 року;
- особи, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 1 січня 2020 року;
- громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції, з Донецької та Луганської областей та на лінії зіткнення.
Які документи потрібні для вступу за пільговими категоріями:
Терміни вступної кампанії на бакалавра / Інфографіка МОН
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