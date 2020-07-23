Вступна кампанія от-от розпочнеться, тому в Міносвіти продовжують розповідати про її особливості у 2020 році. Зокрема, стало відомо, які абітурієнти мають право на пільговий вступ у виші.

Про це інформує пресслужба Міністерства освіти і науки України. Дивіться також Вступ-2020: ключові моменти та терміни – роз’яснення для абітурієнтів Хто має право на пільговий вступ у 2020 році: особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

особи з інвалідністю, які не спроможні відвідувати заклад освіти;

особи, які в 2020 році не брали участі в ЗНО через наявність захворювання або патологічного стану;

особи, яким відмовили в реєстрації для участі в ЗНО у 2020 році через неможливість створити особливі умови;

діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасники бойових дій;

особи, звільнені з військової служби починаючи з 1 грудня 2019 року;

громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту за кордоном між 1 вересня 2019 року та 30 листопада 2020 року;

особи, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 1 січня 2020 року;

громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції, з Донецької та Луганської областей та на лінії зіткнення. Які документи потрібні для вступу за пільговими категоріями:

Терміни вступної кампанії на бакалавра / Інфографіка МОН

Терміни вступної кампанії на магістра / Інфографіка МОН