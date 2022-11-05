Вступительная кампания 2022 года продолжается: сколько украинцев уже стали студентами

В Украине уже завершилась вступительная кампания 2022 года в училища. Вступить в вузы можно еще до 30 ноября.

Так, количество соискателей высшего образования в Украине в этом году может увеличиться. Первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона рассказал, сколько студентов в Украине уже зачислили в вузы в 2022 году.

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Сколько студентов уже зачислили в вузы

По словам Витренко, в вузы в 2022 году уже зачислили почти 505 тысяч студентов.

Промежуточные результаты вступительной кампании таковы: абитуриенты подали более 1,3 миллиона заявлений. Причислили при этом почти 505 тысяч человек,

– уточнил чиновник.