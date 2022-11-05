Вступительная кампания 2022 года продолжается: сколько украинцев уже стали студентами
В Украине уже завершилась вступительная кампания 2022 года в училища. Вступить в вузы можно еще до 30 ноября.
Так, количество соискателей высшего образования в Украине в этом году может увеличиться. Первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона рассказал, сколько студентов в Украине уже зачислили в вузы в 2022 году.
Читайте "Спрос колоссальный": какие рабочие профессии стали самыми популярными в 2022 году
Сколько студентов уже зачислили в вузы
По словам Витренко, в вузы в 2022 году уже зачислили почти 505 тысяч студентов.
Промежуточные результаты вступительной кампании таковы: абитуриенты подали более 1,3 миллиона заявлений. Причислили при этом почти 505 тысяч человек,
– уточнил чиновник.
Он также напомнил, что в этом году поступающих зачисляли в вузы на основе сданного национального мультипредметного теста вместо ВНО. Из-за сложной ситуации безопасности пункты тестирования обустраивали даже в убежищах.
Витренко при этом добавил, что вступительная кампания проходит до 30 ноября.
Важно Украинские студенты-мужчины смогут учиться в зарубежных вузах
Какие рабочие профессии стали самыми популярными в 2022 году
Глава Минобразования Сергей Шкарлет сообщил, что на первый курс в училища засчитали более 85 тысяч человек.
Шкарлет также уточнил, что учиться за средства государства будут почти 83 тысячи учеников. На контракте – более 3 тысяч.
В десять самых популярных профессий в 2022 году вошли:
- повар, кондитер;
- слесарь по ремонту колесных транспортных средств, водитель автотранспортных средств;
- слесарь по ремонту колесных транспортных средств, электрогазосварщик;
- парикмахер (парикмахер-модельер);
- портной, закройщик;
- отделатель строительный;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- электрогазосварщик;
- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования;
- штукатур, облицовщик-плиточник.