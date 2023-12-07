Итоги вступительной кампании 2023: сколько поступающих пополнило вузы Украины

30 ноября завершилась вступительная кампания 2023 в Украине. В этом году, несмотря на второй год полномасштабной войны, количество поступающих в вузы нашего государства увеличилось.

Заместитель главы МОН Украины Михаил Винницкий рассказал, что в 2023 году на бакалавриат в вузе засчитали на 41 тысячу студентов больше, чем в прошлом. Заметим, что большинство абитуриентов в этом году поступало по результатам НМТ.

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Чиновник рассказал, что в 2023 году НМТ писали также 20 тысяч находившихся за рубежом украинцев. Это свидетельствует о том, что они вступали в ЗВО Украины.

В этом году вместе с контрактом и бюджетом зачислено 267 тысяч студентов на бакалавриат и 172 тысячи – на магистратуру. Если говорить о бюджетных местах, то чуть меньше 40% от зачисленных – 67 тысяч, если говорить о бакалаврате,

– уточнил Винницкий.

Он также рассказал, что в 2023 году на бакалавриат поступило больше студентов, чем в прошлом. По словам замглавы Минобразования, это свидетельствует о том, что украинские студенты возвращаются из-за границы.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

В прошлом году было 226 тысяч абитуриентов, а в этом году – 267,

– уточнил Винницкий.

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