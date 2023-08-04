По сравнению с 2022 годом, возросло количество желающих получать образование в ЗВО нашего государства. Так что конкуренция за бюджетные и контрактные места в 2023 году будет больше.

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На какие специальности поступающие подали больше заявлений

Программирование и право – не единственные популярные специальности среди поступающих. Значительная конкуренция в 2023 году разворачивается и на поступление на следующие специальности:

филология;

менеджмент;

психология;

право;

маркетинг;

инженерия программного обеспечения;

экономика;

журналистика;

дизайн.

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К примеру, в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко на психологию в 2023 году подали 1967 заявлений, из них на бюджет – 1107. За одно бюджетное место здесь соревнуются почти 14 абитуриентов.

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Вступительная кампания – 2023: кратко