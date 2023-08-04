По сравнению с 2022 годом, возросло количество желающих получать образование в ЗВО нашего государства. Так что конкуренция за бюджетные и контрактные места в 2023 году будет больше.

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На какие специальности поступающие подали больше заявлений

Программирование и право – не единственные популярные специальности среди поступающих. Значительная конкуренция в 2023 году разворачивается и на поступление на следующие специальности:

  • филология;
  • менеджмент;
  • психология;
  • право;
  • маркетинг;
  • инженерия программного обеспечения;
  • экономика;
  • журналистика;
  • дизайн.

К примеру, в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко на психологию в 2023 году подали 1967 заявлений, из них на бюджет – 1107. За одно бюджетное место здесь соревнуются почти 14 абитуриентов.

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Вступительная кампания – 2023: кратко

  • В 2023 году запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная продлится в течение 11 – 24 июля.
  • Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • НМТ содержит задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • Тесты выпускники сдают в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
  • Вступительная кампания в 2023 году будет проходить дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
  • Их регистрация началась 1 июля.
  • Прием заявлений и документов от поступающих длился с 19 по 31 июля.