По сравнению с 2022 годом, возросло количество желающих получать образование в ЗВО нашего государства. Так что конкуренция за бюджетные и контрактные места в 2023 году будет больше.
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На какие специальности поступающие подали больше заявлений
Программирование и право – не единственные популярные специальности среди поступающих. Значительная конкуренция в 2023 году разворачивается и на поступление на следующие специальности:
- филология;
- менеджмент;
- психология;
- право;
- маркетинг;
- инженерия программного обеспечения;
- экономика;
- журналистика;
- дизайн.
К примеру, в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко на психологию в 2023 году подали 1967 заявлений, из них на бюджет – 1107. За одно бюджетное место здесь соревнуются почти 14 абитуриентов.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- В 2023 году запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
- Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная продлится в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержит задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдают в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
- Вступительная кампания в 2023 году будет проходить дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
- Их регистрация началась 1 июля.
- Прием заявлений и документов от поступающих длился с 19 по 31 июля.