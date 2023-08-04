У порівнянні з 2022 роком, зросла кількість охочих здобувати освіту у ЗВО нашої держави. Тож конкуренція за бюджетні і контрактні місця в 2023 році буде більшою.

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На які спеціальності вступники подали найбільше заяв

Програмування і право – не єдині популярні спеціальності серед вступників. Значна конкуренція у 2023 році розгортається і на вступ на такі спеціальності:

філологія;

менеджмент;

психологія;

право;

маркетинг;

інженерія програмного забезпечення;

економіка;

журналістика;

дизайн.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Наприклад, у Київський національний університет імені Тараса Шевченка на психологію в 2023 році подали 1967 заяв, з них на бюджет – 1107. За одне бюджетне місце тут змагаються майже 14 абітурієнтів.

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Вступна кампанія – 2023: коротко