У порівнянні з 2022 роком, зросла кількість охочих здобувати освіту у ЗВО нашої держави. Тож конкуренція за бюджетні і контрактні місця в 2023 році буде більшою.

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На які спеціальності вступники подали найбільше заяв

Програмування і право – не єдині популярні спеціальності серед вступників. Значна конкуренція у 2023 році розгортається і на вступ на такі спеціальності:

  • філологія;
  • менеджмент;
  • психологія;
  • право;
  • маркетинг;
  • інженерія програмного забезпечення;
  • економіка;
  • журналістика;
  • дизайн.

Наприклад, у Київський національний університет імені Тараса Шевченка на психологію в 2023 році подали 1967 заяв, з них на бюджет – 1107. За одне бюджетне місце тут змагаються майже 14 абітурієнтів.

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Вступна кампанія – 2023: коротко

  • У 2023 запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
  • Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова буде тривати протягом 11 – 24 липня.
  • Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
  • НМТ містить завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
  • Тести випускники складають у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
  • Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
  • Вступна кампанія у 2023 році відбуватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника.
  • Їхня реєстрація почалася 1 липня.
  • Приймання заяв і документів від вступників тривало з 19 до 31 липня.