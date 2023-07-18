Нужно ли подавать документы на поступление в один вуз и на бюджет, и на контракт

С 19 июля в Украине стартует подача заявлений и документов поступающими в вузы. Будут принимать документы ЗВО до 31 июля.

Заместитель министра образования и науки по вопросам высшего образования Михаил Винницкий рассказал, можно ли подавать документы на поступление в один вуз и на бюджет, и на контракт. Также уточнил, поданое ли на бюджетную форму обучения заявление поступающего в случае отказа автоматически перейдет на контракт.

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Нужно ли подавать документы и на бюджет, и на контракт

Заместитель министра образования пояснил: будут ли рассматривать ваше заявление на контрактную форму обучения, если вы получите отказ во поступлении в бюджет, зависит от ЗВО.

Я бы рекомендовал сейчас не состоять в том, что отказ от бюджета автоматически означает переход на контракт. Это та вещь, которую следует проверять поступающему. Проверять, когда вы общаетесь с конкретным ЗВО,

– уточнил чиновник.

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И добавил: если вы в ситуации, когда вас не приняли в бюджет, контактируйте с избранным вузом для того, чтобы быстро подать заявление на контракт.

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