10 самых популярных специальностей за зачислением на бюджет в вузы Украины в 2023 году
18 октября 2023, 14:57Читати новину українською
Источник:Оксен Лисовой
В этом году поступающие в Украине подали в вузы более 470 тысяч заявлений на бюджетную форму обучения. Чаще выбирали такие специальности как "Компьютерные науки", "Филология" и "Право".
Глава МОН Оксен Лисовой также сообщил, какие специальности стали самыми популярными по зачислению в бюджет.
Важно Итоги вступительной кампании 2023: какие специальности стали самыми популярными
Каковы 10 самых популярных специальностей за зачислением на бюджет
Итак, самыми популярными в этом году стали такие специальности:
- Среднее образование;
- Компьютерные науки;
- Медицина;
- Инженерия программного обеспечения;
- Строительство и гражданская инженерия;
- Электроэнергетика, электротехника и электромеханика;
- Филология;
- Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника;
- Агрономия;
- Компьютерная инженерия.
10 самых популярных специальностей за зачислением на бюджет / МОН
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- В этом году большинство абитуриентов поступало в ЗВО нашей страны по результатам НМТ.
- Мультитест содержал задачи по трем предметам: двум обязательным и одному по выбору.
- Тестирование проходило как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Вступительная кампания в 2023 году продолжалась дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.