Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий, рассказывая о работе системы по отбору абитуриентов на основе приоритетности заявлений.

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Чиновник сообщил: система уже отработана давно. Речь идет о том, что сначала отбирают поступающих по первым приоритетам.

Если достаточно баллов для поступления на первом приоритете, то вступление завершается. Если нет, то идем ко второму приоритету. И так программа по программе, заведение по заведению. Система работает уже много лет по широкому конкурсу,

– отметил Винницкий.

И добавил: очевидно, на наши серверы каждый день происходят атаки от "друзей с севера".

Но мы это переживем, потому что безопасность работает хорошо, так что путаницы я не предполагаю,

– добавил он.

Заметим: директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью 24 Каналу рассказывала, что на протяжении основной сессии НМТ также возникали определенные трудности в работе тестовой платформы. Эти технические трудности, в частности, вызванные постоянными хакерскими атаками, привели к техническим сбоям в работе сервиса тестирования.

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