Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий, рассказывая о работе системы по отбору абитуриентов на основе приоритетности заявлений.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Cерверы вступительной кампании атакуют россияне
Чиновник сообщил: система уже отработана давно. Речь идет о том, что сначала отбирают поступающих по первым приоритетам.
Если достаточно баллов для поступления на первом приоритете, то вступление завершается. Если нет, то идем ко второму приоритету. И так программа по программе, заведение по заведению. Система работает уже много лет по широкому конкурсу,
– отметил Винницкий.
И добавил: очевидно, на наши серверы каждый день происходят атаки от "друзей с севера".
Но мы это переживем, потому что безопасность работает хорошо, так что путаницы я не предполагаю,
– добавил он.
Заметим: директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью 24 Каналу рассказывала, что на протяжении основной сессии НМТ также возникали определенные трудности в работе тестовой платформы. Эти технические трудности, в частности, вызванные постоянными хакерскими атаками, привели к техническим сбоям в работе сервиса тестирования.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- В 2023 году состоялись две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
- Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могли принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержала задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдавали в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
- Вступительная кампания в 2023 году проходит дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
- Их регистрация началась 1 июля.
- Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.