Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький, розповідаючи про роботу системи з відбору вступників на основі пріоритетності заяв.

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Посадовець повідомив: система вже відпрацьована давно. Мовиться про те, що спочатку відбирають вступників за першими пріоритетами.

Якщо є достатньо балів для вступу на першому пріоритеті, то вступ завершується. Якщо ні, то йдемо до другого пріоритету. І так програма за програмою, заклад за закладом. Система працює вже багато років за широким конкурсом,

– зазначив Винницький.

І додав: вочевидь на наші сервери кожного дня відбуваються атаки від "друзів з півночі".

Але ми це переживемо, бо безпека працює добре, тож плутанини я не передбачаю,

– додав він.

Зауважимо: директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв'ю 24 Каналу розповідала, що упродовж основної сесії НМТ також виникали певні труднощі в роботі тестової платформи. Ці технічні труднощі, зокрема спричинені постійними хакерськими атаками, призвели до технічних збоїв у роботі сервісу тестування.

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