Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький, розповідаючи про роботу системи з відбору вступників на основі пріоритетності заяв.
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Посадовець повідомив: система вже відпрацьована давно. Мовиться про те, що спочатку відбирають вступників за першими пріоритетами.
Якщо є достатньо балів для вступу на першому пріоритеті, то вступ завершується. Якщо ні, то йдемо до другого пріоритету. І так програма за програмою, заклад за закладом. Система працює вже багато років за широким конкурсом,
– зазначив Винницький.
І додав: вочевидь на наші сервери кожного дня відбуваються атаки від "друзів з півночі".
Але ми це переживемо, бо безпека працює добре, тож плутанини я не передбачаю,
– додав він.
Зауважимо: директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв'ю 24 Каналу розповідала, що упродовж основної сесії НМТ також виникали певні труднощі в роботі тестової платформи. Ці технічні труднощі, зокрема спричинені постійними хакерськими атаками, призвели до технічних збоїв у роботі сервісу тестування.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- У 2023 відбулося дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії могли взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- НМТ містив завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- Тести випускники складали у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
- Вступна кампанія у 2023 році відбувається дистанційно через електронні кабінети вступника.
- Їхня реєстрація почалася 1 липня.
- Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.