Сколько можно подавать заявлений на бюджет и контракт в вузы в 2023 году

В июле в Украине стартует вступительная кампания в вузы. В 2023 году большинство абитуриентов могут стать студентами на основе результатов НМТ.

Заместитель министра образования и науки по вопросам высшего образования Михаил Винницкий рассказал, что в этом году абитуриент имеет право подать 5 заявлений на бюджетную форму обучения. При этом в любое ЗВО.

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Сколько заявлений можно подать в вузы

Так, в 2023 году подать до 5 заявлений в бюджет можно без ограничения количества специальностей, на которые их подают. Также поступающий может подать 15 заявлений на контрактную форму получения образования.

Но при этом следует помнить о приоритете заявлений. Ведь в этом году поступление абитуриентов в бюджет в вузы будет происходить с учетом определенных поступающим приоритетностей заявлений.

Так, каждому заявлению поступающий должен придать приоритетность.

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Приоритетность – очередность заявлений (от 1 до 5, где 1 является показателем наиболее приоритетного заявления). Согласно ему будут определять очередность рассмотрения заявления при поступлении на бюджетные места.

Что важно: после подачи заявления приоритетность поступающий уже изменить не может.