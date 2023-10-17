Итоги вступительной кампании 2023: какие специальности стали самыми популярными

17 октября 2023, 23:09
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Оксен Лисовой

В 2023 году поступающие подали в украинские вузы более 470 тысяч заявлений на бюджет. К слову, в этом году увеличили объем госзаказа по нескольким приоритетным направлениям.

Результаты итогов вступительной кампании в вузы Украины в 2023 году обнародовал глава МОН Оксен Лисовой. И отметил, что наиболее популярными специальностями оказались "Компьютерные науки", "Филология" и "Право".

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Рейтинг самых популярных специальностей 2023

Министр образования рассказал, что в 2023 году акцент делали на инженерно-технических, педагогических и естественных специальностях. Именно эти специалисты критически необходимы для восстановления и поддержки Украины во время войны.

В целом на подготовку специалистов медицинских специальностей, социальных работников и рабочих кадров выделили на 3,5 тысяч больше бюджетных мест,
– уточнил чиновник.

Самыми популярными специальностями среди поступающих стали следующие:

  • Компьютерные науки;
  • Филология;
  • Право;
  • психология;
  • Менеджмент;
  • Инженерия программного обеспечения;
  • Среднее образование;
  • Маркетинг;
  • Медицина;
  • Кибербезопасность и защита информации.

10 самых популярных специальностей за зачислением на бюджет:

  • Среднее образование;
  • Компьютерные науки;
  • Медицина;
  • Инженерия программного обеспечения;
  • Строительство и гражданская инженерия;
  • Электроэнергетика, электротехника и электромеханика;
  • Филология;
  • Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника;
  • Агрономия;
  • Компьютерная инженерия.

К слову, самый высокий пороговый балл для поступления был необходим на следующие специальности:

  • Стоматология;
  • Политология;
  • Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии;
  • Международное право;
  • Журналистика;
  • Международные экономические дела;
  • Право.

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Вступительная кампания – 2023: кратко

  • В 2023 году большинство абитуриентов поступало в вузы Украины по результатам НМТ.
  • Мультитест содержал задачи по трем предметам. Участники сдавали два обязательных – украинский язык, математику – и один предмет на выбор.
  • Тестирование проходило как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
  • Вступительная кампания в 2023 году будет проходить дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
Автор: Марія Волошин