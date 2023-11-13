Завершается вступительная кампания 2023: стать студентом еще можно

Вскоре прекратят действие электронные кабинеты абитуриентов, которые они создали для вступления в 2023 году. Будут работать еще до 30 ноября.

После этой даты доступ к электронным кабинетам закроют. Соответственно завершается окончательно и вступительная кампания.

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30 ноября прекратят работать е-кабинеты поступающих

Так, абитуриенты еще могут подать заявление и поступить на контрактную форму обучения. В частности, для получения степеней профессионального младшего бакалавра, бакалавра или магистра.

После прекращения работы е-кабинетов завершится и вступительная кампания 2023 года.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ 2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Если абитуриент в этом году создавал личный электронный кабинет, но в 2024 году снова планирует поступать, ему придется регистрировать новый персональный кабинет в следующем году.

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Как проходила вступительная кампания – 2023