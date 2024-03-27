Перед поступлением абитуриентам советуют проверить лицензию учебного заведения

Нынешним абитуриентам советуют перед поступлением в вуз или колледж проверить наличие в учебного заведения лицензии на осуществление образовательной деятельности. Также стоит узнать о наличии и сроках необходимой аккредитации образовательной программы.

В Службе образовательного омбудсмена рассказали, как осуществить такую проверку. А также сообщили, почему она важна.

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Поступающим советуют проверить наличие лицензии у учебного заведения

Так, абитуриенты могут найти необходимую информацию о наличии необходимых документов в учебном заведении на сайте Единой электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО).

Также для вузов перечень всех выданных аккредитационных сертификатов обнародовали на сервисе NAQA.Registry.

Поступающий должен проверить наличие документов о лицензировании и аккредитации, чтобы потом не иметь проблем с получением диплома.

В Службе образовательного омбудсмена говорят: уже были случаи, когда студенты несколько лет проучились в учебном заведении, а потом не могли получить диплом, ведь их образовательная программа оказалась неаккредитованной.

Также абитуриентам стоит иметь в виду, что на момент поступления аккредитация может быть действительной, а на момент выпуска – закончиться.

Спрогнозировать возможность такой ситуации можно, зная срок действия сертификата об аккредитации образовательной программы. Его можно найти в электронной базе ЕГЭБО.

В Службе образовательного омбудсмена также отмечают, что диплом выдают только если образовательная программа аккредитована и ее сертификат об аккредитации действует на момент выпуска соискателей образования.

Именно сертификат об аккредитации дает право на выдачу диплома по специальности.

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