У Службі освітнього омбудсмена розповіли, як здійснити таку перевірку. А також повідомили, чому вона важлива.

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Вступникам радять перевірити наявність ліцензії у закладу освіти

Так, вступники можуть знайти необхідну інформацію про наявність необхідних документів у закладу освіти на сайті Єдиної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Також для вишів перелік усіх виданих акредитаційних сертифікатів оприлюднили на сервісі NAQA.Registry.

Вступник має перевірити наявність документів про ліцензування та акредитацію, аби потім не мати проблем з отриманням диплома.

У Службі освітнього омбудсмена кажуть: вже були випадки, коли студенти кілька років провчилися в закладі освіти, а потім не могли отримати диплом, адже їхня освітня програма виявилася неакредитованою.

Також абітурієнтам варто мати на увазі, що на момент вступу акредитація може бути дійсною, а на момент випуску – закінчитися.

Спрогнозувати можливість такої ситуації можна, знаючи термін дії сертифіката про акредитацію освітньої програми. Його можна знайти в електронній базі ЄДЕБО.

У Службі освітнього омбудсмена також наголошують, що диплом видають тільки якщо освітня програма акредитована та її сертифікат про акредитацію діє на момент випуску здобувачів освіти.

Саме сертифікат про акредитацію дає право на видачу диплома за спеціальністю.

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