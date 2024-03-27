В Службе образовательного омбудсмена рассказали, как осуществить такую проверку. А также сообщили, почему она важна.
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Поступающим советуют проверить наличие лицензии у учебного заведения
Так, абитуриенты могут найти необходимую информацию о наличии необходимых документов в учебном заведении на сайте Единой электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО).
Также для вузов перечень всех выданных аккредитационных сертификатов обнародовали на сервисе NAQA.Registry.
Поступающий должен проверить наличие документов о лицензировании и аккредитации, чтобы потом не иметь проблем с получением диплома.
В Службе образовательного омбудсмена говорят: уже были случаи, когда студенты несколько лет проучились в учебном заведении, а потом не могли получить диплом, ведь их образовательная программа оказалась неаккредитованной.
Также абитуриентам стоит иметь в виду, что на момент поступления аккредитация может быть действительной, а на момент выпуска – закончиться.
Спрогнозировать возможность такой ситуации можно, зная срок действия сертификата об аккредитации образовательной программы. Его можно найти в электронной базе ЕГЭБО.
В Службе образовательного омбудсмена также отмечают, что диплом выдают только если образовательная программа аккредитована и ее сертификат об аккредитации действует на момент выпуска соискателей образования.
Именно сертификат об аккредитации дает право на выдачу диплома по специальности.
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