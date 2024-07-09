Минобразования обнародовало важное напоминание для поступающих на бакалавриат

В Украине продолжается вступительная кампания 2024 года. Минобразования Украины при этом обнародовало важное напоминание для поступающих на бакалавриат.

В ведомстве напоминают, что 10 июля в 18:00 завершается регистрация на вступительные испытания на бюджет и контракт. До 25 июля можно будет зарегистрироваться только на контракт.

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Что должны знать поступающие на бакалавриат в вузы

Заявления на вступительные испытания дают возможность принять участие в:

собеседованиях – для тех, кто имеет право на льготное поступление по ним вместо НМТ/ЗНО;

творческих конкурсах – для тех, кто поступает на специальности из Приложения 1 к Порядку приема.

Регистрация происходит через электронный кабинет абитуриента, в модуле: "Регистрация на вступительное испытание (собеседование, творческий конкурс, профессиональное испытание)".

Заявления на вступительные испытания НЕ являются заявлениями на поступление. Поэтому если вы поступаете по собеседованию или творческим конкурсом, вам надо сначала зарегистрировать заявления на вступительные испытания, успешно пройти их, а затем подать заявления на поступление (с 19 июля).

Подробный алгоритм регистрации заявлений на вступительные испытания можно посмотреть в инструкциях:

Если вы поступаете только по результатам НМТ/ЗНО, вам не нужно регистрироваться на вступительные испытания, а надо подать заявления на поступление с 19 по 31 июля,

– напомнили в МОН.

Ранее мы информировали о том, что стартовали творческие конкурсы в вузах для поступающих на бакалавриат. Что надо знать и успеть абитуриентам, читайте по ссылке.