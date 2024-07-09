У відомстві нагадують, що 10 липня о 18:00 завершується реєстрація на вступні випробування на бюджет та контракт. До 25 липня можна буде зареєструватися лише на контракт.

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Що мають знати вступники на бакалаврат у виші

Заяви на вступні випробування дають можливість взяти участь у:

співбесідах – для тих, хто має право на пільговий вступ за ними замість НМТ/ЗНО;

творчих конкурсах – для тих, хто вступає на спеціальності з Додатку 1 до Порядку прийому.

Реєстрація відбувається через електронний кабінет вступника, в модулі: "Реєстрація на вступне випробування (співбесіда, творчий конкурс, фахове випробування)".

Зверніть увагу! Заяви на вступні випробування НЕ є заявами на вступ. Тож якщо ви вступаєте за співбесідою або творчим конкурсом, вам треба спершу зареєструвати заяви на вступні випробування, успішно пройти їх, а потім подати заяви на вступ (з 19 липня).

Докладний алгоритм реєстрації заяв на вступні випробування можна переглянути в інструкціях:

Якщо ви вступаєте лише за результатами НМТ/ЗНО, вам не потрібно реєструватися на вступні випробування, а треба подати заяви на вступ з 19 до 31 липня,

– нагадали у МОН.

Раніше ми інформували про те, що стартували творчі конкурси у вишах для вступників на бакалаврат. Що треба знати та встигнути абітурієнтам, читайте за посиланням.