В ведомстве напоминают, что 10 июля в 18:00 завершается регистрация на вступительные испытания на бюджет и контракт. До 25 июля можно будет зарегистрироваться только на контракт.
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Что должны знать поступающие на бакалавриат в вузы
Заявления на вступительные испытания дают возможность принять участие в:
- собеседованиях – для тех, кто имеет право на льготное поступление по ним вместо НМТ/ЗНО;
- творческих конкурсах – для тех, кто поступает на специальности из Приложения 1 к Порядку приема.
Регистрация происходит через электронный кабинет абитуриента, в модуле: "Регистрация на вступительное испытание (собеседование, творческий конкурс, профессиональное испытание)".
Подробный алгоритм регистрации заявлений на вступительные испытания можно посмотреть в инструкциях:
Если вы поступаете только по результатам НМТ/ЗНО, вам не нужно регистрироваться на вступительные испытания, а надо подать заявления на поступление с 19 по 31 июля,
– напомнили в МОН.
Ранее мы информировали о том, что стартовали творческие конкурсы в вузах для поступающих на бакалавриат. Что надо знать и успеть абитуриентам, читайте по ссылке.