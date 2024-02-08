Минобразования изменило стандарты отдельных специальностей

Министерство образования и науки Украины скорректировало стандарты отдельных специальностей на первых курсах в вузах. Изменения вступят в силу с началом новой вступительной кампании этого года.

Стандарты высшего образования изменили в рамках проекта ведомства "Образование для всех" и Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской.

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Стандарты отдельных специальностей претерпят изменения

Так, на специальностях психологии и медицинской психологии добавят в программу подготовки также методики оказания психологической помощи людям, которые получили психологическую травму в результате войны.

А подготовка специалистов архитектурных направлений будет предусматривать специальные компетентности, в частности, создание безбарьерной архитектурно-строительной среды.

В Минобразования при этом отмечают, что безбарьерность – это не просто о комфортной жизни или философию общества без ограничений, но и важное направление для движения государства в целом.

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