На какую сумму будут выдавать гранты поступающим в вузы

10 января 2024, 20:35
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Источник:

Укринформ

В рамках вступительной кампании 2024 года части абитуриентов будут выдавать гранты на обучение. Сумма гранта будет зависеть от результатов НМТ поступающего и выбранной специальности.

При этом эта сумма может не покрывать 100%-ную стоимость обучения на выбранной специальности. Так что студентам придется доплачивать свои средства.

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На какую сумму будут выдавать гранты поступающим в вузы

Заместитель главы Минобразования Украины по вопросам высшего образования Михаил Винницкий рассказал, сколько средств смогут получить поступающие в рамках этих грантов.

По нашим оценкам, грант может составлять от 15 до 55 тысяч гривен в год,
– уточнил он.

И добавил, что на сегодняшний день государство тратит на оплату обучения студента-бюджетника в среднем 54 900 в год.

Условно, 190-балльщик может получить тех же 55 тысяч и с этими деньгами прийти в топовое заведение. И это покроет полную стоимость обучения,
– уточнил чиновник.

Винницкий при этом отметил, что, возможно, стоимость обучения будет выше на топовой специальности в Киеве. И все же обучение по той же специальности в Ивано-Франковске или Кропивницком будет дешевле. Поэтому сработает механизм конкуренции между вузами и городами.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

В правительстве анонсировали масштабную реформу высшего образования

  • Недавно в правительстве заявили о претворении в жизнь в 2024 году масштабной реформы высшего образования.
  • В частности, изменят подходы к финансированию и внедрят грантовую систему.
  • Студенты смогут учиться благодаря государственному заказу, государственным грантам, льготным кредитам, а также по контрактной форме обучения.
  • Учить безвозмездно в ЗВО смогут лучшие по результатам НМТ абитуриенты.
  • Также бюджетные места предоставят льготникам.
  • Госзаказ будет касаться, прежде всего, нужных государству специальностей.
  • Гранты полностью или частично будут покрывать расходы на обучение.
  • На размер гранта будут влиять результаты ВНО/НМТ и выбранная специальность.
Автор: Марія Волошин