В рамках вступительной кампании 2024 года части абитуриентов будут выдавать гранты на обучение. Сумма гранта будет зависеть от результатов НМТ поступающего и выбранной специальности.

При этом эта сумма может не покрывать 100%-ную стоимость обучения на выбранной специальности. Так что студентам придется доплачивать свои средства.

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На какую сумму будут выдавать гранты поступающим в вузы

Заместитель главы Минобразования Украины по вопросам высшего образования Михаил Винницкий рассказал, сколько средств смогут получить поступающие в рамках этих грантов.

По нашим оценкам, грант может составлять от 15 до 55 тысяч гривен в год,

– уточнил он.

И добавил, что на сегодняшний день государство тратит на оплату обучения студента-бюджетника в среднем 54 900 в год.

Условно, 190-балльщик может получить тех же 55 тысяч и с этими деньгами прийти в топовое заведение. И это покроет полную стоимость обучения,

– уточнил чиновник.

Винницкий при этом отметил, что, возможно, стоимость обучения будет выше на топовой специальности в Киеве. И все же обучение по той же специальности в Ивано-Франковске или Кропивницком будет дешевле. Поэтому сработает механизм конкуренции между вузами и городами.

В правительстве анонсировали масштабную реформу высшего образования

Недавно в правительстве заявили о претворении в жизнь в 2024 году масштабной реформы высшего образования.

В частности, изменят подходы к финансированию и внедрят грантовую систему.

Студенты смогут учиться благодаря государственному заказу, государственным грантам, льготным кредитам, а также по контрактной форме обучения.

Учить безвозмездно в ЗВО смогут лучшие по результатам НМТ абитуриенты.

Также бюджетные места предоставят льготникам.

Госзаказ будет касаться, прежде всего, нужных государству специальностей.

Гранты полностью или частично будут покрывать расходы на обучение.

На размер гранта будут влиять результаты ВНО/НМТ и выбранная специальность.