В 2023 году национальный мультипредметный тест сдавало около 260 тысяч выпускников. Из них 20 тысяч находились за границей.

Заместитель главы Минобразования Украины по вопросам высшего образования Михаил Винницкий рассказал, что такое же количество поступающих МОН прогнозирует и в 2024 году. Однако меньшее количество за границей, ведь учащиеся возвращаются на Родину.

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Сколько абитуриентов в 2024 году будет поступать в вузы в Украине

Винницкий при этом отметил, что факт возвращения и написания НМТ для поступления в вузы Украины поступающими за границей, преимущественно в странах ЕС, где им предлагают льготное поступление в свои же учреждения, – признак того, что в нашем государстве образование хорошее.

Чиновник также рассказал, на какую сумму поступающим в этом году будут выдавать гранты на обучение в ЗВО. Сумма будет составлять от 15 до 55 тысяч гривен. Эти средства абитуриенты будут получать онлайн.

Как пройдет вступительная кампания в 2024 году

В 2024 году абитуриенты будут поступать в вузы Украины по результатам НМТ.

Мультитест они будут сдавать в течение одного дня.

Он будет содержать уже 4, а не 3 предмета.

При этом уже 3 предмета будут обязательными и только один – по выбору.

НМТ продлится 4 часа с небольшим перерывом.

По результатам НМТ поступающие будут получать гранты на получение высшего образования.

Эти средства они могут потратить на обучение в выбранном вузе по выбранной специальности.