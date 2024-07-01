В Украине стартует вступительная кампания на бакалавриат: что должны знать абитуриенты

Завершилась основная сессия НМТ 2024 года. Ее участники ожидают официальных результатов, чтобы иметь возможность поступить в вузы в Украине.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой поделился алгоритмом действий для поступающих. Также рассказал об особенностях этой вступительной кампании для вчерашних школьников.

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В Украине стартует вступительная кампания на бакалавриат

Вступительная кампания в 2024 году будет включать три этапа:

1 июля – старт регистрации электронных кабинетов;

3 июля – начало регистрации заявлений на творческие конкурсы и собеседования;

19 июля – старт подачи заявлений в вузы.

В то же время абитуриенты должны учесть то, что для поступления на творческие специальности и по собеседованию предусмотрен отдельный график. Этап конкурса или личных интервью стартует 8 июля, после прохождения которых (с 19 июля) абитуриент сможет начать подавать заявления на поступление.

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Как зарегистрировать электронный кабинет

Абитуриент должен начать свое поступление с регистрации личного электронного кабинета на сайте. При этом должен указать:

логин электронной почты, к которой имеет доступ;

новый пароль к кабинету, который надо запомнить или записать;

серию и номер документа об образовании;

номер, PIN-код и год получения сертификата НМТ или ВНО;

тип и номер документа, удостоверяющего личность (паспорта или свидетельства о рождении), или РНОКПП (индивидуальный налоговый номер).

Далее следует активировать кабинет по ссылке, которое поступит на указанную при регистрации электронную почту. После этого сайт предоставит возможность дополнить ведомость контактными номерами, собственным фото (не селфи), а также, если нужно, другими документами об образовании.





Сроки вступительной кампании 2024 года / фото с фейсбук-страницы Оксена Лисового

Как и сколько заявлений можно подать

В этом году максимально абитуриент может подать 15 заявлений. Только в 5 можно указать выбор бюджетной формы.

Также поступающие ограничены в выборе траекторий обучения – их можно выбрать до пяти.

При подаче заявлений следует выбрать:

основу поступления (11 классов полного общего среднего образования, диплом профессионального младшего бакалавра, младшего бакалавра или специалиста) и степень, которую абитуриент хочет получать (бакалавр);

конкурсное предложение;

источник финансирования (бюджетная или контрактная формы);

приоритетность для заявлений на бюджет.

Также надо заполнить поле для мотивационного письма текстом эссе абитуриента.

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Как будет происходить зачисление в вуз

До 5 августа абитуриентам стоит следить за изменением в личном кабинете статуса их заявлений на поступление. Если абитуриент получит рекомендацию к зачислению, то должен:

подтвердить выбор учебного заведения;

выполнить требования к зачислению в соответствии с правилами выбранного вуза;

заключить договор о предоставлении образовательных услуг.

Ранее мы рассказывали о том, какие изменения ввело МОН для поступающих в аспирантуру. О них читайте по ссылке.