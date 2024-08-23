7 тысяч абитуриентов в этом году отказались от обучения на бюджетной форме
Источник:Михаил Винницкий
В Украине продолжается вступительная кампания в вузы в 2024 году. Около 7 тысяч поступающих на бакалавриат, которые получили рекомендацию к зачислению на бюджет, не захотели ее выполнять.
Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий. И добавил, что такая тенденция беспокоит ведомство.
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7 тысяч поступающих на бакалавриат отказались от обучения на бюджете
Чиновник отметил, что причины такого количества отказов поступающих от бюджетных мест в украинских вузах пока неизвестны.
В МОН предполагают, что это может быть из-за того, что поступающие находятся за рубежом или выбирают частные ЗВО, где нет государственного заказа.
У нас есть подозрение, что среди этих 7 тысяч есть определенное количество, которое выбирает иностранные заведения. Это означает, что нам необходимо повышать конкурентоспособность нашего высшего образования,
– заявил Винницкий.
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Отметим, что в этом году уже почти 70 тысяч поступающих на бакалавриат получили рекомендацию на обучение за бюджетные средства.
- Ранее мы информировали о том, что 166 высших учебных заведений примут участие в пилотном проекте государственных грантов, включая государственные и частные университеты из разных регионов Украины. Детали можно прочитать здесь.