В Украине сократилось количество студентов-первокурсников

В этом году в вузы Украины поступило значительно меньше абитуриентов, чем в рамках прошлогодней вступительной кампании. В целом на 15% меньше.

В рамках нынешней вступительной кампании высшие учебные заведения получили почти 103 тысячи студентов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Количество первокурсников в Украине уменьшилось

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий во время заседания парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций сообщил, что соответствующий показатель меньше на 15,2%, если сравнить с 2023 годом.

Он также отметил, что более 14 тысяч первокурсников получили возможность софинансирования стоимости обучения благодаря государственным грантам.

Интересно! Ранее мы рассказывали о том, как можно получить грант на получение высшего образования. Детали читайте по ссылке.

Лидерами по количеству предоставленных государственных грантов является Львовская область и Киев.

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Из вузов Украины отчислили более 23 тысяч студентов