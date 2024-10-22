В вузах Украины завершается дополнительное поступление на контракт

В учреждениях высшего образования Украины завершается дополнительный набор поступающих на бакалавриат. Однако поступить можно еще только на контрактную форму.

Дополнительный набор продлится еще в течение одной недели. Подать заявления могут еще те абитуриенты, которые не смогли этого сделать в основной период, информирует Osvita.ua

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В ЗВО завершается дополнительное поступление на контракт

Поступление происходит на основе результатов НМТ 2022 – 2024 годов, ВНО 2021 года или по итогам вступительных испытаний в вузе для абитуриентов-льготников.

Обратите внимание! Без результатов НМТ/ЗНО могут поступить на бакалавриат лица, желающие получить второе высшее образование и уже имеющие степени бакалавра, магистра или специалиста.

Им для поступления необходимо сдать профессиональный экзамен в вузе и предоставить мотивационное письмо.

В целом зачисление на обучение по контрактной форме может продолжаться до 31 октября.

Интересно! В рамках этой вступительной кампании абитуриенты, которые поступают на контрактную форму в вузы, могут получить грант на обучение. Для этого нужно было на НМТ набрать не менее 150 баллов по двум предметам.

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