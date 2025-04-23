Будут ли предоставлять гранты первокурсникам в 2025 году

В этом году, как и в прошлом году, МОН, кроме государственного заказа, бюджетных мест, будет предлагать также грантовую систему. Если поступающий набрал 150 баллов или более по минимум двум предметам НМТ, он будет иметь шанс на получение гранта.

На сегодня соответствующая сумма гранта составляет 15 тысяч гривен. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в интервью Украинскому Радио, отмечает 24 Канал.

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Что известно о получении грантов на обучение в вузе

Если абитуриент получит 170 баллов по двум предметам НМТ, то сможет рассчитывать на грант на сумму 25 тысяч гривен.

Эти суммы имеют определенные коэффициенты, которые связаны со специальностями, потому что есть некоторые специальности, на которые мы хотим немножечко поступающих поощрить к поступлению именно на них. Говорится об образовании, медицину, психологию, инженерные специальности, связанные с энергетикой. Это то, что потребуется для восстановления государства,

– заявил чиновник.

И добавил, что на этих специальностях также есть бюджетные места и они будут доступны для тех абитуриентов, которые имеют самые высокие вступительные баллы. Это будет комплексный вступительный балл, который формируется из 4-х предметов.

Мы не видим, чтобы количество бюджетных мест уменьшалось, но приложение грантов в этом году продолжается. И сейчас как раз в Верховной Раде готовится к окончательному принятию законопроект, которым гранты узакониваем уже на уровне закона, а не через постановление Кабмина,

– сообщил заместитель главы МОН.

В ведомстве будут пытаться способствовать предоставлению большему количеству поступающих возможности получать государственную поддержку.

Но, возможно, эта поддержка не будет 100%. Будут некоторые специальности, где будут бюджетные места, их будет достаточно много, они приоритетные для развития экономики. А для других будут гранты, которые будут позволять немножко облегчать цену контракта и стоимость обучения,

– резюмировал Винницкий.

Ранее в МОН рассказали важные детали нынешней вступительной кампании в этом году на бакалавриат.