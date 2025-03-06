Как будут проходить творческие конкурсы при поступлении в вузы в 2025 году

Поступающие в вузы, которые хотят стать студентами художественных или спортивных специальностей, должны сдавать творческий конкурс. Он будет проходить в этом году только в очном формате.

Такие данные содержит Порядок приема в учреждения высшего образования, который согласовало и обнародовало Министерство образования и науки Украины. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на МОН.

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Как будут проходить творческие конкурсы при поступлении в вузы

Так, очно будут проводить конкурсы творческих или физических способностей, которые предусматривают поступление на творческие, художественные и спортивные специальности.

Исключение сделают только для поступающих, которые находятся на временно оккупированной территории или будут сдавать НМТ в 2025 году за рубежом.

Такие абитуриенты смогут пройти творческий конкурс в дистанционном формате.

Каждый поступающий при этом будет проходить творческий конкурс в пределах одного дня. Результат оценивания должны обнародовать не позднее чем на следующий день.

В Министерстве образования и науки Украины также отмечают, что использование очного формата проведения конкурса позволит преодолеть проблему непрозрачности конкурсов и улучшить доверие к системе поступления.

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Какие основные сведения содержит Порядок приема в вузы