Как будут проходить творческие конкурсы при поступлении в вузы в 2025 году
Поступающие в вузы, которые хотят стать студентами художественных или спортивных специальностей, должны сдавать творческий конкурс. Он будет проходить в этом году только в очном формате.
Такие данные содержит Порядок приема в учреждения высшего образования, который согласовало и обнародовало Министерство образования и науки Украины. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на МОН.
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Как будут проходить творческие конкурсы при поступлении в вузы
Так, очно будут проводить конкурсы творческих или физических способностей, которые предусматривают поступление на творческие, художественные и спортивные специальности.
Исключение сделают только для поступающих, которые находятся на временно оккупированной территории или будут сдавать НМТ в 2025 году за рубежом.
Такие абитуриенты смогут пройти творческий конкурс в дистанционном формате.
Каждый поступающий при этом будет проходить творческий конкурс в пределах одного дня. Результат оценивания должны обнародовать не позднее чем на следующий день.
В Министерстве образования и науки Украины также отмечают, что использование очного формата проведения конкурса позволит преодолеть проблему непрозрачности конкурсов и улучшить доверие к системе поступления.
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Какие основные сведения содержит Порядок приема в вузы
- Министерство образования и науки Украины на днях утвердило Порядок приема на обучение в 2025 году.
- Документ содержит даты проведения всех этапов вступительной кампании, специальные условия поступления и обновленные формулы расчета конкурсного балла абитуриентов.
- Также подает весовые коэффициенты для предметов НМТ и творческого конкурса.
- Здесь есть и таблицы перевода тестовых баллов НМТ в рейтинговые и тому подобное.
- Конкурсный отбор в вузы будет происходить по результатам мультитеста.
- Поступающие на творческие и спортивные специальности, кроме результатов НМТ, должны пройти творческий конкурс и тому подобное.