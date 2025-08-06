Рекордное количество заявлений: какие специальности чаще всего выбирали поступающие ЧНУ имени Федьковича
- Самыми популярными специальностями этой вступительной кампании в ЧНУ имени Федьковича стали "Английская филология", "Менеджмент", "Психология", "Право" и "Маркетинг".
- В 2025 году Черновицкий национальный университет получил более 20 тысяч электронных заявлений, что является рекордным показателем.
Продолжается период вступительной кампании в вузы в 2025 году. Абитуриенты уже получили рекомендации к зачислению на бакалавриат.
Подавать заявления будущие бакалавры имели возможность до 1 августа, отмечает 24 Канал. Секретарь приемной комиссии Черновицкого национального университета Максим Марич рассказал Суспильному, какие специальности выбирали чаще всего абитуриенты их вуза.
Смотрите также Поступающие на бакалавриат получили рекомендации к зачислению
Какие специальности чаще всего выбирали в ЧНУ абитуриенты в 2025 году?
В этом году больше всего заявлений на поступление в ЧНУ абитуриенты подали на такие специальности:
"Английская филология" – 2200 заявлений;
"Менеджмент" – 1567;
"Психология" – 1529;
"Право" – 1367;
"Маркетинг" – 1050.
Английская филология в этом году поднялась с четвертого на первое место. В прошлом году лидером была психология,
– уточнил Марич.
И добавил, что шестую позицию занимают компьютерные науки – 890 заявлений. Ранее ІТ-специальности входили в пятерку самых популярных.
Уменьшение количества заявлений в этом году может быть связано с миграцией молодежи за границу, особенно среди ребят, которые чаще поступают на технические и ІТ-направления,
– считает секретарь приемной комиссии ЧНУ.
И добавил, что в 2025 году в Черновицком национальном университете – рекордное количество электронных заявлений от абитуриентов: более 20 тысяч. Это самый высокий показатель в истории университета. В прошлом году на этот же период зарегистрировали около 13,5 тысяч электронных заявлений.
Мы также рассказывали, на какие специальности поступающие подали больше всего заявлений в вузы в 2025 году.