Продолжается период вступительной кампании в вузы в 2025 году. Абитуриенты уже получили рекомендации к зачислению на бакалавриат.

Подавать заявления будущие бакалавры имели возможность до 1 августа, отмечает 24 Канал. Секретарь приемной комиссии Черновицкого национального университета Максим Марич рассказал Суспильному, какие специальности выбирали чаще всего абитуриенты их вуза.

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Какие специальности чаще всего выбирали в ЧНУ абитуриенты в 2025 году?

В этом году больше всего заявлений на поступление в ЧНУ абитуриенты подали на такие специальности:

"Английская филология" – 2200 заявлений;

"Менеджмент" – 1567;

"Психология" – 1529;

"Право" – 1367;

"Маркетинг" – 1050.

Английская филология в этом году поднялась с четвертого на первое место. В прошлом году лидером была психология,

– уточнил Марич.

И добавил, что шестую позицию занимают компьютерные науки – 890 заявлений. Ранее ІТ-специальности входили в пятерку самых популярных.

Уменьшение количества заявлений в этом году может быть связано с миграцией молодежи за границу, особенно среди ребят, которые чаще поступают на технические и ІТ-направления,

– считает секретарь приемной комиссии ЧНУ.

И добавил, что в 2025 году в Черновицком национальном университете – рекордное количество электронных заявлений от абитуриентов: более 20 тысяч. Это самый высокий показатель в истории университета. В прошлом году на этот же период зарегистрировали около 13,5 тысяч электронных заявлений.