Какой вуз сейчас является самым популярным в Украине среди поступающих на бакалавриат

В Украине продолжается вступительная кампания в вузы в 2025 году. Одним из самых популярных ЗВО среди абитуриентов является Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

По состоянию на утро 25 июля поступающие на бакалавриат подали уже более 20 тысяч. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на пресс-службу вуза.

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Какие вузы являются лидерами среди поступающих в 2025 году?

Согласно данным ЕГЭБО, ЛНУ имени Ивана Франко лидирует по количеству заявлений поступающих, допущенных к конкурсу – 13 581 заявление. На второй строчке разместился Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (13 209 заявлений), на третьей – Национальный университет "Львовская политехника" (11 685 заявлений).

Больше всего заявлений пока абитуриенты подали на такие специальности:

"В11 Филология" (факультет иностранных языков и филологический факультет) (около 4 000 заявлений);

"D8 Право" (более 1 700 заявлений);

"С4 Психология" (более 1 500 заявлений)";

"D3 Менеджмент" (более 1 500 заявлений);

"С7 Журналистика" (более 1 200 заявлений).

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

В то же время лидерами по количеству поданных заявлений являются:

экономический факультет;

факультет иностранных языков;

философский факультет;

факультет международных отношений;

юридический факультет.

В общем желание учиться во Львовском университете уже изъявили более 10 тысяч нынешних абитуриентов, из которых почти 8 000 – женщины, более 2 000 – мужчины. География поступающих охватывает все уголки Украины. Больше всего среди нынешних абитуриентов жителей Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Киевской и Днепропетровской областей,

– сообщают в вузе.

Для подачи заявлений на отдельные специальности надо иметь минимальный конкурсный балл. В частности, это специальности "D4 Публичное управление и администрирование", "D8 Право", все специальности факультета международных отношений, факультета иностранных языков, факультета электроники и компьютерных технологий, философского факультета.

Регистрация заявлений абитуриентов продлится до 18:00 1 августа 2025 года. Заявления абитуриенты подают в электронной форме.